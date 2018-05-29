9-летнюю девочку сбили во дворе

В понедельник, 28 мая, около 17:40 в Малоярославце на улице Гагарина - напротив дома № 9 – произошло ДТП.

- По предварительной информации, 29-летний водитель KIA Rio сбил 9-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Школьница попала в больницу с ушибом мягких тканей правой стопы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.