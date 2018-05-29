Пропала 15-летняя девушка

В воскресенье, 27 мая, около 12:00 ушла из дома и до сих пор не вернулась 15-летняя Аминат МАГОМЕДОВА. Девушка проживает в вагончике в карьере деревни Новостройка Малоярославецкого района.
Она была одета в тёмно-синие джинсы, салатовые кроссовки, синюю в чёрную широкую полоску кофту с рукавами «летучая мышь», бежевый приталенный пиджак.
При себе у девушки был белый рюкзак с логотипом «Билайн», гамак, паспорт, медицинский полис, небольшая сумма денег, зелёная футболка. Телефона при себе не имеет.
Приметы:
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Девушка не носит хиджаб.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят незамедлительно сообщить в ОМВД Малоярославецкого района по телефонам: 102, 5-49-02, 8 (48431)2-64-11 или 8(48431)5-49-44.
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