Пропала 15-летняя девушка

В воскресенье, 27 мая, около 12:00 ушла из дома и до сих пор не вернулась 15-летняя Аминат МАГОМЕДОВА. Девушка проживает в вагончике в карьере деревни Новостройка Малоярославецкого района.

Она была одета в тёмно-синие джинсы, салатовые кроссовки, синюю в чёрную широкую полоску кофту с рукавами «летучая мышь», бежевый приталенный пиджак.

При себе у девушки был белый рюкзак с логотипом «Билайн», гамак, паспорт, медицинский полис, небольшая сумма денег, зелёная футболка. Телефона при себе не имеет.

Приметы:

Рост - 158 см,

Телосложение - плотное,

Волосы - тёмно-русые, длинные - ниже лопаток, без чёлки,

Глаза – карие,

На правой щеке небольшая ямка от ранки - 0,5 см, говорит с акцентом.

Девушка не носит хиджаб.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят незамедлительно сообщить в ОМВД Малоярославецкого района по телефонам: 102, 5-49-02, 8 (48431)2-64-11 или 8(48431)5-49-44.