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Три аварии произошло в одном месте на Киевской трассе

27.05.2018 20:08 0 1849 Дмитрий Ивьев
Три аварии произошло в одном месте на Киевской трассе

Утром в субботу, 26 мая, на 317 километре Киевской трассы в Жиздринском районе практически в одном месте произошло три аварии, рассказали в областном управлении полиции.

Сначала в 7:30 водитель  «Шевроле» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого машина перевернулась.  57-летняя пассажирка получила ушибы.

Спустя два часа, когда «Шевроле» уже убрали с дороги водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди «БМВ Х5». Травмы получили четыре пассажира «Тойоты»: двое 9-летних детей и женщины 31 и 40 лет.

Буквально в это же время произошла и третье ДТП. По предварительной информации, водитель «Шкоды» врезался в «Тойоту». В больницу попала 25-летняя пассажирка «Шкоды».

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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