Три аварии произошло в одном месте на Киевской трассе

Утром в субботу, 26 мая, на 317 километре Киевской трассы в Жиздринском районе практически в одном месте произошло три аварии, рассказали в областном управлении полиции.
Сначала в 7:30 водитель «Шевроле» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого машина перевернулась. 57-летняя пассажирка получила ушибы.
Спустя два часа, когда «Шевроле» уже убрали с дороги водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди «БМВ Х5». Травмы получили четыре пассажира «Тойоты»: двое 9-летних детей и женщины 31 и 40 лет.
Буквально в это же время произошла и третье ДТП. По предварительной информации, водитель «Шкоды» врезался в «Тойоту». В больницу попала 25-летняя пассажирка «Шкоды».
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Стекло задней R двери (форточка) VW Vento
Стекло передней L двери VW Vento '
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