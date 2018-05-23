9 лет колонии грозит водителю за пьяную аварию с погибшими

Полиция на днях завершила расследование уголовного дела 30-летнего жителя Юхнова.

По версии следствия, в августе прошлого года он в пьяном виде управлял «Ладой» и при выезде на трассу А130 не уступил дорогу «Фольксвагену». В результате этой аварии два пассажира «Лады» скончались.

Предполагаемому виновнику грозит до 9 лет лишения свободы. Прокуратура передала дело в суд.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.