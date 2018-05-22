Водитель «Джили» сбил женщину

Утром в понедельник, 21 мая, на улице Ленина в Боровске произошло ДТП.

По предварительным данным ГИБДД, 33-летний водитель «Джили» сбил 51-летнюю женщину, которая пересекла проезжую часть не по переходу и вышла из-за припаркованной машины.

У пострадавшей сломаны обе ноги.

Фото: УГИБДД по Калужской области.