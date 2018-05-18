Иномарка сбила насмерть лося

В четверг, 17 мая, около 20:20 в Боровском районе произошло ДТП.

- По предварительной информации, 30-летний водитель Hyundai Accent, двигаясь со стороны Серпухова в сторону Балабаново, сбил лося, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Животное погибло, а водителю была оказана помощь на месте, госпитализация не понадобилась.