Иномарка сбила насмерть лося

В четверг, 17 мая, около 20:20 в Боровском районе произошло ДТП.
- По предварительной информации, 30-летний водитель Hyundai Accent, двигаясь со стороны Серпухова в сторону Балабаново, сбил лося, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Животное погибло, а водителю была оказана помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
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