Женщина родила и придумала, что нашла младенца в сквере

В ночь на пятницу, 18 мая, в больницу поселка Бабынино женщина принесла новорожденного ребенка. Она рассказала, что обнаружила младенца в сквере в районе железнодорожного вокзала. Врачи поместили ребенка в реанимацию.

Приехавшие на место происшествия следователи выяснили, что сама женщина и является матерью младенца.

- Женщина зарегистрирована в Тарусском районе, проживала и подрабатывала в Москве, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В Бабынино, где у нее имеется квартира, она приехала 1,5 месяца назад, и 14 мая родила девочку. Следователю женщина пояснила, что не желает растить и воспитывать девочку ввиду сложной жизненной ситуации, а историю с обнаружением младенца придумала, поскольку не знала, как официально оформить отказ от ребенка. По имеющейся информации, она является биологической матерью еще двух малолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав.

Сейчас следователи проводят проверку.