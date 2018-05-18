Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 18 мая
$ 62.30 0.39
73.78 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Женщина родила и придумала, что нашла младенца в сквере

18.05.2018 12:09 9 2618 Дмитрий Ивьев
Женщина родила и придумала, что нашла младенца в сквере

В ночь на пятницу, 18 мая, в больницу поселка Бабынино женщина принесла новорожденного ребенка. Она рассказала, что обнаружила младенца в сквере в районе железнодорожного вокзала. Врачи поместили ребенка в реанимацию.

Приехавшие на место происшествия следователи выяснили, что сама женщина и является матерью младенца.

- Женщина зарегистрирована в Тарусском районе, проживала и подрабатывала в Москве, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В Бабынино, где у нее имеется квартира, она приехала 1,5 месяца назад, и 14 мая родила девочку. Следователю женщина пояснила, что не желает растить и воспитывать девочку ввиду сложной жизненной ситуации, а историю с обнаружением младенца придумала, поскольку не знала, как официально оформить отказ от ребенка. По имеющейся информации, она является биологической матерью еще двух малолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав.

Сейчас следователи проводят проверку.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дети происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

«Мишин Джем»: в Калуге пройдёт концерт в помощь годовалому малышу 16.05.2018 15:19

Разврат в соцсетях: мужчина знакомился с детьми от имени 12-летней девочки 16.05.2018 09:24

В Калуге качели рухнули вместе с детьми по вине алкоголиков 14.05.2018 16:55

Калужан приглашают помочь воспитанникам попасть на море 27.04.2018 16:30

Приступ патриотизма засчитан: подросток-полоскун избежал наказания 26.04.2018 15:58

Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 19 мая, 18:00
Ночь музеев: Шедевры из запасников 2018
Калуга
сб 19 мая, 20:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

пт 18 мая, 18:00
Интерактивные спектакли
Калуга
сб 19 мая, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Калуга
вс 20 мая, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств
вс 20 мая, 12:00
Воскресные занятия для дошкольников
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

пт 18 мая, 18:00
МишинДжем
Калуга
пт 18 мая, 18:30
Концерт «Ветер перемен»
Филармония
пт 18 мая, 21:00
План Ломоносова
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 19 мая, 21:00
Рок-группа Nagart
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Дэдпул 2
Муза смерти
Конченая
Смешарики. Дежавю
Новости компаний

В Россельхозбанке стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»

«Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™

2,6 миллиона жителей ЦФО выбрали электронный счёт «Ростелекома»

Одной благоустроенной братской могилой стало больше

Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 Вчера 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

Новости партнеров

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

Новинки сериалов на любой вкус: смотрите онлайн в отличном качестве

Кремация в Москве: что нужно учесть потребителю, чтобы не платить за лишние услуги?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.