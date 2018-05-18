Неуправляемый грузовик протаранил маршрутку на улице Гагарина

Вечером в четверг, 17 мая, на улице Гагарина в Калуге КамАЗ врезался в микроавтобус «Ситроен».

Момент ДТП очевидцы засняли на видео. Ролик выложен в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, он скатился с горы и остановился только у развязки.