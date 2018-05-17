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ГИБДД ищет очевидцев четырёх аварий

17.05.2018 12:18 1 514 Дмитрий Ивьев
ГИБДД ищет очевидцев четырёх аварий

ГИБДД Калуги в среду, 16 мая, обратилась к возможным свидетелям четырёх аварий, произошедших в нашем городе. Очевидцев просят обратиться в правоохранительные органы.

12 ноября 2017 года в 17:30 в районе дома №8 по улице Дорожной неустановленный водитель, управляя машиной ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107, фрагмент государственного регистрационного знака О*****40, темно-синего цвета, поворачивал направо на нерегулируемом перекрестке улиц Майской и Дорожной сбил пешехода и скрылся.

18 ноября в 15:15 в районе дома №22б по улице Советской неустановленный водитель на машине с фрагментом номера О013**71 сбил пешехода и скрылся.

В ночь на 15 марта пешехода сбили на дороге между Северным и окружной. Пострадавший скончался.

А 20 апреля около полудня в районе дома №247 по улице Московской пешеход попал под колёса машины с фрагментом номера М112УК**. Водитель скрылся.

Если вы что-либо знаете об этих происшествиях, звоните в полицию по номерам 547-534,547-888 или 502-800.


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Тэги: дтп происшествие гибдд
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