ГИБДД ищет очевидцев четырёх аварий

ГИБДД Калуги в среду, 16 мая, обратилась к возможным свидетелям четырёх аварий, произошедших в нашем городе. Очевидцев просят обратиться в правоохранительные органы.

12 ноября 2017 года в 17:30 в районе дома №8 по улице Дорожной неустановленный водитель, управляя машиной ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107, фрагмент государственного регистрационного знака О*****40, темно-синего цвета, поворачивал направо на нерегулируемом перекрестке улиц Майской и Дорожной сбил пешехода и скрылся.

18 ноября в 15:15 в районе дома №22б по улице Советской неустановленный водитель на машине с фрагментом номера О013**71 сбил пешехода и скрылся.

В ночь на 15 марта пешехода сбили на дороге между Северным и окружной. Пострадавший скончался.

А 20 апреля около полудня в районе дома №247 по улице Московской пешеход попал под колёса машины с фрагментом номера М112УК**. Водитель скрылся.

Если вы что-либо знаете об этих происшествиях, звоните в полицию по номерам 547-534,547-888 или 502-800.