Мужчина попал в реанимацию после аварии на улице Жукова

Утром в среду, 16 мая, на улице Жукова в Калуге в районе дома №20 под колёса «Жигулей» попал 60-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, пострадавший переходил дорогу недалеко от «зебры», а 76-летний водитель ехал в сторону центра.
У пешехода - сочетанная травма, закрытый перелом бедра, закрытый перелом локтевой кости, ушибленные раны головы. Он попал в реанимацию.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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