Мужчина попал в реанимацию после аварии на улице Жукова

Утром в среду, 16 мая, на улице Жукова в Калуге в районе дома №20 под колёса «Жигулей» попал 60-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, пострадавший переходил дорогу недалеко от «зебры», а 76-летний водитель ехал в сторону центра.

У пешехода - сочетанная травма, закрытый перелом бедра, закрытый перелом локтевой кости, ушибленные раны головы. Он попал в реанимацию.

Фото: УГИБДД по Калужской области.