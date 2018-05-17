Собачница за замечание толкнула соседа так, что тот сломал ногу

Жительницу Обнинска обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Заявление на неё написал сосед. Мужчина пришёл к женщине и высказал претензии по поводу того, что она выгуливает свою собаку без поводка.

- Женщина вступила с мужчиной в словесный конфликт. В ходе ссоры на лестничной площадке она толкнула соседа руками в грудь, отчего тот упал вниз в лестничный проем, - сообщает в четверг, 17 мая, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Мужчина ударился коленом о ступени. В результате у него диагностировали перелом.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.