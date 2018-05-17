Легковушка вылетела на встречку под грузовик – двое ранены

В четверг, 17 мая, около 6:40 на 84 км автодороге А130 произошло ДТП.

- По предварительной информации, 40-летний водитель «Жигулей», двигаясь со стороны Москвы в сторону Малоярославца, выехал на встречную полосу. В итоге произошло столкновение с автомобилем МАЗ, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Пострадали два человека – водитель и пассажир легковушки. Их госпитализировали, состояние пострадавших уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.