Hyundai столкнулся с «семёркой» - погибла женщина

В среду, 16 мая, около 14:30 у Полотняного Завода на дороге Калуга - Медынь произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель Hyundai выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «семёркой», - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

В результате аварии скончалась пассажирка «семёрки». Как сообщают пользователи соцсетей, погибшая была многодетной матерью.