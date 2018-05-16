В МФЦ в Думиничах обрушился потолок

В среду, 16 мая, в здании многофункционального центра в Думиничах произошло обрушение потолка. В результате ЧП никто не пострадал. Работа МФЦ приостановлена.

- Площадь повреждения небольшая, - прокомментировали нам в МФЦ Калужской области. – Обвалилась штукатурка на дранке, сами перекрытия целы. В данное время проходит обследование здания сотрудниками местной администрации и многофункционального центра.

На время проведения ремонта МФЦ переедет в районную администрацию. Там будут работать два окна.