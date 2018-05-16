Три человека попали в больницу после укуса змей

За две недели в БСМП госпитализировано 3 человека с укусами змей из разных районов пригорода и области.

- Призываем калужан при посещении мест с густой травой, особенно в лесопарковых зонах и около водоемов, быть внимательными и носить одежду, максимально защищающую кожные покровы, - сообщает 16 мая Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко.

В БСМП напоминают, что большинство змей сами не нападают. Прежде чем укусить, они издают шумящие или шипящие звуки и нередко пугают угрожающими бросками. Если человек совершает резкое движение или наступает на пресмыкающееся, защищаясь, змея нападает.

При укусе змей важно: