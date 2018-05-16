В перевернувшейся «Ладе» пострадали три человека

Во вторник, 15 мая, около 2:30 ночи на 115 км автодороги Брянск-Людиново-Киров-А-101 произошло ДТП.

- По предварительной информации, 18-летний водитель LADA Kalina, двигаясь со стороны Кирова в сторону поселка Шайковка, не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В результате пострадали 3 человека: 18-летний водитель и два 17-летних пассажира. У одного пассажира ушиб локтя, у второго – вывих предплечья. У водителя скальпированная рана.