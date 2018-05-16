Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 16 мая
$ 61.77 0.03
73.94 0.43
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

В перевернувшейся «Ладе» пострадали три человека

16.05.2018 10:21 0 311 Дмитрий Ивьев
В перевернувшейся «Ладе» пострадали три человека

Во вторник, 15 мая, около 2:30 ночи на 115 км автодороги Брянск-Людиново-Киров-А-101 произошло ДТП.

- По предварительной информации, 18-летний водитель LADA Kalina, двигаясь со стороны Кирова в сторону поселка Шайковка, не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В результате пострадали 3 человека: 18-летний водитель и два 17-летних пассажира. У одного пассажира ушиб локтя, у второго – вывих предплечья. У водителя скальпированная рана.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

В разбившейся «Ладе» ехали студенты калужского колледжа 15.05.2018 15:05

Лобовое столкновение легковушек: 2 человека погибли и 5 ранены 15.05.2018 11:42

В Калуге на «зебре» сбили велосипедиста с ребёнком 15.05.2018 10:47

«Мицубиси» перевернулся на трассе 14.05.2018 15:41

Водитель «Лады» погиб в аварии на окружной 14.05.2018 10:12

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 18 мая, 07:00
На работу на велосипеде!
Калуга
сб 19 мая, 18:00
Ночь музеев: Шедевры из запасников 2018
Калуга
сб 19 мая, 20:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

ср 16 мая, 13:00
Арт-прогулка по залам Третьяковской галереи
Городская библиотека-филиал № 13
пт 18 мая, 18:00
Интерактивные спектакли
Калуга
сб 19 мая, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Калуга
вс 20 мая, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

чт 17 мая, 19:00
«Шедевры мировой классики»
Филармония
пт 18 мая, 18:30
Концерт «Ветер перемен»
Филармония
пт 18 мая, 18:00
МишинДжем
Калуга
пт 18 мая, 21:00
План Ломоносова
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Мстители: Война бесконечности
Муза смерти
Анон
Смешарики. Дежавю
Новости компаний

Одной благоустроенной братской могилой стало больше

«Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике

МегаФон» запускает trade-in для смартфонов Samsung и Apple

В 40 странах, как дома: «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай»

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
ПАО ВымпелКом (Билайн)
 666
АО «Обнинскоргсинтез»
 2807
АО «Калугапутьмаш»
 265
ООО «Сибирский элемент-Рента-К»
 111
ЗАО «Лореаль»
 304
АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
 58
ООО «Бентелер Аутоматив»
 135
ООО «Агро-инвест»
 192
Всего проголосовало: 4538
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

Новости партнеров

Новинки сериалов на любой вкус: смотрите онлайн в отличном качестве

Кремация в Москве: что нужно учесть потребителю, чтобы не платить за лишние услуги?

Создайте уют в спальной комнате себе по нраву

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.