В Калуге на «зебре» сбили велосипедиста с ребёнком

В понедельник, 14 мая, в Калуге в районе дома № 230 по улице Московской произошло ДТП.

- По предварительной информации, 52-летний водитель Renault, двигался по улице Тельмана в сторону улицы Московской, сбил 30-летнего велосипедиста, который перевозил 3-летнего ребёнка в кресле для перевозки детей, закрепленном на раме велосипеда, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал 3-летний ребёнок. Его доставили с ушибами и ссадинами правого предплечья в детскую областную больницу