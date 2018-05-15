В Калуге на «зебре» сбили велосипедиста с ребёнком

В понедельник, 14 мая, в Калуге в районе дома № 230 по улице Московской произошло ДТП.
- По предварительной информации, 52-летний водитель Renault, двигался по улице Тельмана в сторону улицы Московской, сбил 30-летнего велосипедиста, который перевозил 3-летнего ребёнка в кресле для перевозки детей, закрепленном на раме велосипеда, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал 3-летний ребёнок. Его доставили с ушибами и ссадинами правого предплечья в детскую областную больницу
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