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В Калуге утонул 6-летний мальчик

15.05.2018 09:39 2 3033 Елена Французова
В Калуге утонул 6-летний мальчик

В понедельник, 14 мая, в пруду рядом с «Кошелевым» утонул 6-летний мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Ребёнок пошел на пруд вместе с дедушкой и 11-летним двоюродным братом ловить рыбу, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. -  Мальчики зашли в воду без разрешения взрослого и стали тонуть. Заметив это, дедушка незамедлительно направился на помощь. Ему удалось спасти только одного ребенка.

Как сообщают следователи, водоём имеет резкое обрывистое дно глубиной не менее трех метров.
Устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.


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Тэги: происшествие
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