«Мицубиси» перевернулся на трассе

Днём в воскресенье, 13 мая, на трассе А130 в Юхновском районе перевернулся автомобиль «Мицубиси».

По предварительным данным ГИБДД, 57-летний водитель ехал в сторону Москвы и допустил опрокидывание машины.

У предполагаемого виновника черепно-мозговая травма, переломы ребер и носа.

Фото: УГИБДД по Калужской области.