Водитель «Лады» погиб в аварии на окружной

Около 19 часов в субботу, 12 мая, на окружной дороге в Калуге погиб мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, 50-летний водитель «Хендая Соляриса» ехал со стороны Москвы, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта».
44-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте.
У предполагаемого виновника ушибы и перелом ноги. 49-летняя пассажирка «Лады» попала в больницу с сотрясением мозга и переломами ребер.
Фото: «Калуга жесть».
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