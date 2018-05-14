Водитель «Лады» погиб в аварии на окружной

Около 19 часов в субботу, 12 мая, на окружной дороге в Калуге погиб мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, 50-летний водитель «Хендая Соляриса» ехал со стороны Москвы, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта».

44-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте.

У предполагаемого виновника ушибы и перелом ноги. 49-летняя пассажирка «Лады» попала в больницу с сотрясением мозга и переломами ребер.

Фото: «Калуга жесть».