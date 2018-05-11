Пробки в Калуге: авария на Кирова остановила несколько улиц

Около 8 утра в пятницу, 11 мая, на перекрёстке улиц Кирова и Плеханова в Калуге столкнулись маршрутка и троллейбус. Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал, но движение в центре в течение часа было затруднено.

В пробках стояли автомобилисты на улицах Плеханова, Пушкина, Гагарина, Кирова.

Примерно в 9 часов участники ДТП освободили проезжую часть.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.