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Пробки в Калуге: авария на Кирова остановила несколько улиц

11.05.2018 10:19 7 3734 Дмитрий Ивьев
Пробки в Калуге: авария на Кирова остановила несколько улиц

Около 8 утра в пятницу, 11 мая, на перекрёстке улиц Кирова и Плеханова в Калуге столкнулись маршрутка и троллейбус. Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал, но движение в центре в течение часа было затруднено.

В пробках стояли автомобилисты на улицах Плеханова, Пушкина, Гагарина, Кирова.

Примерно в 9 часов участники ДТП освободили проезжую часть.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: происшествие дтп
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