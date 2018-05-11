Водитель «Хендая» погиб в ночной аварии

Около полуночи в четверг, 10 мая, в Боровском районе на дороге между деревнями Ищеино и Зеленино вылетел в кювет автомобиль «Хендай Акцент».

По предварительным данным ГИБДД, 41-летний водитель не справился с управлением. Он погиб на месте. 28-летний пассажир легковушки попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.