Водитель «Хендая» погиб в ночной аварии

Около полуночи в четверг, 10 мая, в Боровском районе на дороге между деревнями Ищеино и Зеленино вылетел в кювет автомобиль «Хендай Акцент».
По предварительным данным ГИБДД, 41-летний водитель не справился с управлением. Он погиб на месте. 28-летний пассажир легковушки попал в больницу с черепно-мозговой травмой.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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