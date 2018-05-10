«Мерседес» врезался в столб на Киевской трассе

Около 7 утра в среду, 9 мая, в Сухиничском районе на трассе М3 «Украина» съехал с дороги и врезался в столб микроавтобус «Мерседес».

По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель не справился с управлением.

У предполагаемого виновника сломаны обе ноги. Травмы также получили три пассажира: мужчины 28, 29 и 33 лет.

Фото: УГИБДД по Калужской области.