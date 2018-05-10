Бетономешалка перевернулась у «шарика»

В четверг, 10 мая, около 15:00 на Гагаринской развязке у памятника 600-летию Калуги перевернулась бетономешалка.

В результате ДТП никто не пострадал.

- По предварительной информации, водитель осуществлял поворот направо, не учёл особенности своего транспортного средства и допустил опрокидывание автомобиля, - рассказали нам 10 мая в УГИБДД по Калужской области.

Фото: Дорожный патруль.