54-летний мужчина сгорел на даче

В ночь на 9 мая в частном жилом доме в деревне Клюшки Спас-Деменского района произошел пожар. В результате погиб 54-летний мужчина, приехавший туда из Москвы.

Следователи проводят проверку.

- По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём, возможно, при курении, - сообщает 10 мая калужское региональное управление Следственного комитета.