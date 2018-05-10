Тело женщины обнаружили в душевой психбольницы

В воскресенье, 6 мая, в душевой психиатрической больницы в Ахлебинино было обнаружено тело молодой женщины.

Причина смерти – утопление в воде.

Следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают должен ли был при принятии душа пациентом присутствовать сотрудник больницы, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.