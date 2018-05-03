80-летняя калужанка упала в троллейбусе и сломала руку

В среду, 2 мая, в 14:40 на площади Победы произошло ДТП.
- По предварительной информации, 43-летний водитель троллейбуса № 18, двигаясь по площади Победы в сторону улицы Маршала Жукова, допустил падение пассажирки, которая находилась в салоне, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
В результате пострадала 80-летняя калужанка. Её доставили в БСМП с закрытым перелом правой лучевой кости и локтевой кости.
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