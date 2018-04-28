Полицейские нашли автоледи, сбившую пешехода на Зерновой

В пятницу, 27 апреля, около 18:09 в районе дома № 34 по улице Зерновой произошло ДТП.

- По предварительной информации, 30-летняя женщина, управляя автомашиной Honda Accord сбила 37-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части во встречном направлении, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

Водитель с места ДТП скрылся. Автоледи разыскали полицейские. Пострадавшего доставили в областную больницу с ссадинами и ушибами головы.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.