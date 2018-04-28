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Полицейские нашли автоледи, сбившую пешехода на Зерновой

28.04.2018 14:30 2 1148 Елена Французова
Полицейские нашли автоледи, сбившую пешехода на Зерновой

В пятницу, 27 апреля, около 18:09 в районе дома № 34 по улице Зерновой произошло ДТП. 

- По предварительной информации, 30-летняя женщина,  управляя автомашиной Honda Accord сбила 37-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части во встречном направлении, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. 

Водитель с места ДТП скрылся. Автоледи разыскали полицейские. Пострадавшего доставили в областную больницу с ссадинами и ушибами головы. 

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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Тэги: происшествия авария ДТП
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