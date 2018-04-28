Эх, проскочу: «Киа» влетел в отечественную легковушку

В пятницу, 27 апреля, около 2:30 на перекрестке улиц Кирова-Ленина, в районе дома № 66 по улице Кирова произошло ДТП.

- По предварительной информации, 22-летний водитель Kia Cerato, двигаясь по улице Кирова в сторону площади Победы на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной ВАЗ, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

В результате пострадал водитель иномарки. У мужчины сотрясение головного мозга.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.