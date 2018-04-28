Где деньги, Зин: завод заставили дать зарплату 144 работникам

В пятницу, 27 апреля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о завершении погашения задолженности по заработной плате, которое происходило под их контролем.
Работники прокуратуры провели проверку ЗАО «Детчинский завод» и выяснили, что руководство обанкротившегося предприятия задолжало по зарплате порядка 13 миллионов рублей. Сотрудники ведомства добились судебных приказов о выплате денег 144-м работникам.
Помимо этого за невыплату зарплаты вовремя, прокуратура оштрафовала юридическое лицо на 30 тысяч рублей.
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