В Калуге подростка сбили на парковке во дворе

В воскресенье, 22 апреля, в 9:00 в районе дома № 254 по улице Московской в Калуге произошло ДТП.

54-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом, заезжая на парковку, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Пострадал 11-летний мальчик, который стоял сзади машины.

Как сообщают в УГИБДД, только в этом году в области произошло 16 ДТП на придомовых территориях и парковках.