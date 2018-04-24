Водитель «Ауди» протаранил забор

Вечером в понедельник, 23 апреля, в деревне Тростье Жуковского района 49-летний водитель «Ауди А4» не справился с управлением и врезался в забор, сообщает региональное управление ГИБДД.

У автомобилиста перелом правого бедра.

Фото: УГИБДД по Калужской области.