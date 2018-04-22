Маршрутка врезалась в столб на улице Московской

В субботу, 21 апреля, на улице Московской в Калуге в районе дома №10 микроавтобус 95 маршрута врезался в столб.
По данным очевидцев, автобус ехал без пассажиров. МЧС сообщает об одном пострадавшем. Вероятно, это водитель.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
Авария на улице Кирова попала на видео 20.04.2018 11:10
77-летний водитель протаранил три машины и умер 20.04.2018 09:52
«Хендай» врезался в ограждение и перевернулся 19.04.2018 12:23
«Лада» и «Шевроле» не разъехались на Московской 19.04.2018 09:03
22-летний парень попал под колёса «Ниссана» 18.04.2018 16:54
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: