Маршрутка врезалась в столб на улице Московской

В субботу, 21 апреля, на улице Московской в Калуге в районе дома №10 микроавтобус 95 маршрута врезался в столб.

По данным очевидцев, автобус ехал без пассажиров. МЧС сообщает об одном пострадавшем. Вероятно, это водитель.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.