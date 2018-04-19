«Хендай» врезался в ограждение и перевернулся

На трассе Р132 в Малоярославецком районе недалеко от моста через Суходрев 18 апреля перевернулся автомобиль «Хендай Туксон».

По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель не справился с управлением, двигаясь в сторону Калуги. Машина врезалась в ограждение и перевернулась.

У автомобилиста черепно-мозговая травма. Пострадал также пассажир – у 37-летнего мужчины диагностирован ушиб ноги.

Фото: УГИБДД по Калужской области.