В Калуге мужчина отравился угарным газом

В среду, 18 апреля, около 18 часов загорелась квартира на улице Дубрава в Калуге.

В результате пожара пострадал хозяин квартиры. 47-летний мужчина отравился угарным газом. Его доставили в больницу.

- Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём владельца квартиры, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.