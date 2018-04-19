В Калуге мужчина отравился угарным газом

В среду, 18 апреля, около 18 часов загорелась квартира на улице Дубрава в Калуге.
В результате пожара пострадал хозяин квартиры. 47-летний мужчина отравился угарным газом. Его доставили в больницу.
- Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём владельца квартиры, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.
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