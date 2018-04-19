Глас народа
Важно:
Реки вскрылись, следим за паводком
Четверг, 19 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Лада» и «Шевроле» не разъехались на Московской

19.04.2018 09:03 0 327 Дмитрий Ивьев
«Лада» и «Шевроле» не разъехались на Московской

Ночью в среду, 18 апреля, на перекрёстке улиц Московской и Либкнехта в Калуге столкнулись «Лада» и «Шевроле».

По предварительным данным ГИБДД, автомобили не разъехались около 1:30 у дома №129 по улице Московской. Кто именно нарушил правила, сейчас выясняется.

Пострадала 26-летняя пассажирка «Лады». У женщины черепно-мозговая травма и ушиб шейного отдела позвоночника.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

22-летний парень попал под колёса «Ниссана» 18.04.2018 16:54

Три машины столкнулись на Ольговке 18.04.2018 15:51

«Газель» перевернулась у Льва Толстого, легковушка – на окружной 18.04.2018 14:13

Мотоциклист разбился в Обнинске 18.04.2018 11:47

Появилось видео аварии, в которой девушка сломала обе ноги 18.04.2018 09:45

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 19 апреля, 18:00
Калужская студенческая весна - 2018
Областной Молодежный центр
пт 20 апреля, 18:30
Библионочь 2018
Калуга
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль"Феникс 2018"
Городской Досуговый центр
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

пт 20 апреля, 18:00
Цирк-Шапито
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 21 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга
вс 22 апреля, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств
вс 22 апреля, 12:00
Воскресные занятия для дошкольников
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

чт 19 апреля, 18:30
Концерт HOMIE
Синатра (Sinatra)
чт 19 апреля, 19:00
Вечер романса "Любовь - волшебная страна"
Филармония
чт 19 апреля, 19:00
Ф.Пуленк. Органная и хоровая музыка
Дом музыки
чт 19 апреля, 19:00
Благотворительный концерт "Возрождение"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Гоголь. Вий
Рэмпейдж
Славные пташки
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

«МегаФон» расширил сеть 4G+ в Калужском регионе

Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» - новое слово в электронном документообороте

«НАШЕ ВИДЕНИЕ-2018»: кто победил на фестивале

Филиал «Калугаэнерго» повышает надежность электроснабжения населенных пунктов Износковского района

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Remospro.ru – бесплатный портал для продавцов и покупателей недвижимости

Покупка дисков в интернете: как подобрать за минуту и купить дешевле всего

Займы на карту Кукуруза: преимущества и особенности получения

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.