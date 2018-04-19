«Лада» и «Шевроле» не разъехались на Московской

Ночью в среду, 18 апреля, на перекрёстке улиц Московской и Либкнехта в Калуге столкнулись «Лада» и «Шевроле».

По предварительным данным ГИБДД, автомобили не разъехались около 1:30 у дома №129 по улице Московской. Кто именно нарушил правила, сейчас выясняется.

Пострадала 26-летняя пассажирка «Лады». У женщины черепно-мозговая травма и ушиб шейного отдела позвоночника.

Фото: УГИБДД по Калужской области.