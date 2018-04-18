Прогулка по автомобилям: мужчина помял машины на парковке

В понедельник, 16 апреля, вечером в Обнинске на парковке на улице Ленина молодой человек прошёлся по крышам автомобилей. В результате две машины помяты.

Очевидцы в группе «Типичный Обнинск» пишут, что ранее мужчина уже совершал подобные «прогулки», тогда были помяты три машины. На место вызывали полицию.

Как нам рассказали в УМВД по городу Обнинску, мужчину доставили в дежурную часть, на него составили административный протокол. Кроме того, его направили на медицинское освидетельствование. У стражей порядка возникло впечатление, что мужчина находится под действием каких-то препаратов.

Фото: «Типичный Обнинск».