22-летний парень попал под колёса «Ниссана»

Утром во вторник, 17 апреля, на улице Чистовича в Малоярославце под колёса «Ниссана» попал 22-летний парень.

По предварительным данным, пострадавший пересекал проезжую часть не по переходу. У него сломана нога. За рулём иномарки находился 70-летний мужчина.

Фото: УГИБДД по Калужской области.