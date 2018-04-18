Три машины столкнулись на Ольговке

Днём во вторник, 17 апреля, на улице Тарутинской в Калуге произошла авария с участием трёх машин.

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель «Фольксвагена Пассат» двигался по Тарутинской в сторону улицы Ольговской, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Ларгус». После этого «Фольксваген» отбросило на «Рено Логан».

У предполагаемого виновника ДТП диагностировано сотрясение мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.