Три машины столкнулись на Ольговке

Днём во вторник, 17 апреля, на улице Тарутинской в Калуге произошла авария с участием трёх машин.
По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель «Фольксвагена Пассат» двигался по Тарутинской в сторону улицы Ольговской, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Ларгус». После этого «Фольксваген» отбросило на «Рено Логан».
У предполагаемого виновника ДТП диагностировано сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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