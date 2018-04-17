Два населенных пункта остались без газа

Во вторник, 17 апреля, газовщики проводят аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Ферзиковском районе.
При проведении несогласованных земляных работ одно из местных сельхозпредприятий нарушило целостность межпоселкового подземного стального газопровода высокого давления.
Для устранения угрозы взрыва и пожара газовики перекрыли запорные устройства. Из-за этого без газа остался 361 абонент в поселке Октябрьский и деревне Богданино.
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