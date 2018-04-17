Водитель «Ауди» снёс столб и утопил машину в реке

17.04.2018 10:44 423

В понедельник, 16 апреля, в Жукове автомобиль «Ауди» вылетел в реку.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, врезался в столб и съехал в реку Угодку. Никто из людей не пострадал.

Автор: Александр Нефёдов.