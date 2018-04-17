Двое детей пострадали в аварии на Московской

Около 8 утра в понедельник, 16 апреля, на улице Московской в Калуге в районе перекрёстка с Азаровской «Форд» столкнулся с «Ниссаном».

По предварительным данным ГИБДД, 35-летняя женщина за рулём «Форда» пыталась развернуться и не пропустила встречный «Ниссан».

В результате аварии пострадали три человека: 36-летняя пассажирка «Ниссана» и двое детей из «Форда» - 12-летний мальчик и 7-летняя девочка. У всех – ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.