Двое детей пострадали в аварии на Московской

Около 8 утра в понедельник, 16 апреля, на улице Московской в Калуге в районе перекрёстка с Азаровской «Форд» столкнулся с «Ниссаном».
По предварительным данным ГИБДД, 35-летняя женщина за рулём «Форда» пыталась развернуться и не пропустила встречный «Ниссан».
В результате аварии пострадали три человека: 36-летняя пассажирка «Ниссана» и двое детей из «Форда» - 12-летний мальчик и 7-летняя девочка. У всех – ушибы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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