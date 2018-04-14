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Охотник пропал в лесу

14.04.2018 19:24 0 715 Дмитрий Ивьев
Охотник пропал в лесу

В пятницу, 13 апреля, в Детчино пропал 54-летний Анатолий ЛАПЕНИН.

Около 16:00 он ушёл на охоту в лес и до сих пор не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Волонтёры организовали поиски с выездом на место происшествия. Желающие помочь могут найти информацию на этой странице.


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Тэги: происшествие анатолий лапенин
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