Охотник пропал в лесу

В пятницу, 13 апреля, в Детчино пропал 54-летний Анатолий ЛАПЕНИН.

Около 16:00 он ушёл на охоту в лес и до сих пор не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Волонтёры организовали поиски с выездом на место происшествия. Желающие помочь могут найти информацию на этой странице.