Неудачный обгон: «Жигули» протаранили УАЗ

Утром в четверг, 12 апреля, в Людиново на улице Осипенко 51-летний водитель «Жигулей» при выполнении обгона врезался во встречный УАЗ.

В аварии пострадала 51-летняя пассажирка «Жигулей», рассказали в областном управлении дорожной полиции. У женщины ушиб грудной клетки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.