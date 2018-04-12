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В Калуге водитель сбил пешехода и умер

12.04.2018 12:17 7 9509 Елена Французова
В Калуге водитель сбил пешехода и умер

Утром в четверг, 12 апреля, на перекрёстке улиц Моторной и Платова в Калуге водитель «Форда» сбил 71-летнего мужчину.

Как рассказали нам в городском отделе ГИБДД, пострадавший пешеход пересекал проезжую часть по «зебре». Водитель продолжил движение, но был остановлен свидетелями.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы пишут, что предполагаемый виновник вышел из машины, но потом упал и скончался. Возможно, у него были проблемы с сердцем.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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