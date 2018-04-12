Бастрыкин проконтролирует расследование гибели девочки в Козельске

Как мы уже рассказывали, вечером 9 апреля в Козельске погибла 10-летняя девочка. По предварительным данным, она каталась на роликах и получила смертельный разряд током, дотронувшись до уличного металлического ограждения.
В среду, 11 апреля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования этого уголовного дела.
- В ходе осмотра места происшествия установлено, что данное ограждение оборудовано освещением, часть провода в месте соединения к одному из фонарей соприкасалась с металлической конструкцией ограждения, - отметили в СК. - В результате этого ограждение находилось под напряжением. Следователями назначены необходимые экспертизы, в обязательном порядке будут изучены причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии. Кроме того, в ряде СМИ отмечается, что ранее местные жители уже неоднократно сообщали об опасности поражения током в указанном месте, в результате которого в недавнем времени погибла собака, однако мер никаких принято не было.
Бастрыкин поручил следователям установить конкретных лиц, ответственных за содержание указанного ограждения.
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