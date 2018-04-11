Глас народа
Важно:
Реки вскрылись, следим за паводком
Среда, 11 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Три человека пострадали в столкновении «Опеля», «Мазды» и «Ниссана»

11.04.2018 11:31 2 697 Дмитрий Ивьев
Три человека пострадали в столкновении «Опеля», «Мазды» и «Ниссана»

Днём во вторник, 10 апреля, в районе деревни Подборки на дороге между Перемышлем и Козельском столкнулись три машины.

По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель «Опеля» ехал в сторону Калуги, не справился с управлением и столкнулся со встречными «Маздой» и «Ниссаном».

Травмы в аварии получили водитель и пассажир «Мазды», а также пассажирка «Опеля».

Фото: УГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

15-летнюю девушку сбили на улице Воронина 11.04.2018 09:47

Водитель «Пежо» устроил массовую аварию на Киевской трассе 10.04.2018 16:41

Водитель УАЗа не пропустил «Газель» 10.04.2018 15:30

19-летняя девушка сбила женщину 09.04.2018 10:19

Погиб военный комиссар Калужской области 08.04.2018 19:23

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 13 апреля, 12:00
Весенняя неделя добра
Дом мастеров
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

пт 13 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга
сб 14 апреля, 16:00
Большой оркестр для маленьких солистов
Филармония

Концерты

ср 11 апреля, 19:00
Концерт к 145-летию со дня рождения С. В. Рахманинова
Филармония
ср 11 апреля, 19:00
Ольга Петрова и Сергей Шафраненко
Дом музыки
чт 12 апреля, 19:00
"Соединяя музыкою поколенья..."
Дом музыки
ср 11 апреля, 19:00
Балет "Лебединое озеро"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Тихоокеанский рубеж 2
Жажда смерти
Гоголь. Вий
Невероятная история о гигантской груше
Новости компаний

«НАШЕ ВИДЕНИЕ-2018»: кто победил на фестивале

Филиал «Калугаэнерго» повышает надежность электроснабжения населенных пунктов Износковского района

Расчёты с клиентами еще проще: «МегаФон» представляет доступное кассовое решение

«Ростелеком» поддержал первый открытый Чемпионат Калужской области по киберспорту

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Преимущества использования МФУ с СНПЧ и рекомендации по выбору удобного устройства

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.