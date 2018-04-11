Три человека пострадали в столкновении «Опеля», «Мазды» и «Ниссана»

Днём во вторник, 10 апреля, в районе деревни Подборки на дороге между Перемышлем и Козельском столкнулись три машины.

По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель «Опеля» ехал в сторону Калуги, не справился с управлением и столкнулся со встречными «Маздой» и «Ниссаном».

Травмы в аварии получили водитель и пассажир «Мазды», а также пассажирка «Опеля».

Фото: УГИБДД по Калужской области.