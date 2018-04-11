15-летнюю девушку сбили на улице Воронина

Днём во вторник, 10 апреля, на перекрёстке улиц Баррикад и Воронина в Калуге под колёса «Шевроле Ланос» попала 15-летняя девушка.

По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель ехал по Воронина со стороны Телевизионной площади, а школьница пересекала проезжую часть по переходу.

С ушибами пострадавшую отвезли в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.