Водитель «Пежо» устроил массовую аварию на Киевской трассе

Около 16:15 в понедельник, 9 апреля, на трассе М3 «Украина» в районе Обнинска произошла массовая авария.
По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель «Пежо 307» ехал со стороны Калуги по левой полосе и врезался в попутный ВАЗ. Эта машина выехала на встречку под «Дэу», а та в свою очередь столкнулась с «Ниссаном».
Травмы в аварии получили водитель «Жигулей» и пассажир «Дэу».
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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