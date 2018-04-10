Водитель «Пежо» устроил массовую аварию на Киевской трассе

Около 16:15 в понедельник, 9 апреля, на трассе М3 «Украина» в районе Обнинска произошла массовая авария.

По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель «Пежо 307» ехал со стороны Калуги по левой полосе и врезался в попутный ВАЗ. Эта машина выехала на встречку под «Дэу», а та в свою очередь столкнулась с «Ниссаном».

Травмы в аварии получили водитель «Жигулей» и пассажир «Дэу».

Фото: УГИБДД по Калужской области.