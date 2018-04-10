Водитель УАЗа не пропустил «Газель»

На подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» днём в понедельник, 9 апреля, столкнулись УАЗ и «Газель».
По предварительным данным ГИБДД, 44-летний водитель УАЗа ехал в крайнем левом ряду в сторону города, на перекрёстке пытался развернуться и не пропустил встречную «Газель».
Предполагаемый виновник попал в больницу со скальпированной раной головы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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